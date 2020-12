Marco Giampaolo per il suo Torino vuole un regista e la dirigenza a gennaio ci riproverà per Lucas Torreira

Il Torino è pronto a tornare alla carica per il centrocampista uruguaiano Lucas Torreria, come riporta Tuttosport.

Pallino del tecnico Marco Giampaolo, Torreira sta trovando meno spazio del previsto all’Atletico Madrid e per questo motivo il direttore sportivo Davide Vagnati contatterà sia l’Arsenal, proprietaria del cartellino, sia l’Atletico Madrid per ottenere in prestito il giocatore.