Torino su Oristanio, il Venezia apre alla cessione, ma solo ad una condizione

Torino su Gaetano Oristanio: il calciatore può lasciare il Venezia che apre alla cessione, ma mette una condizione sull’offerta

Il mercato del Torino entra nel vivo. Dopo aver definito gli arrivi di Ardian Ismajli e Tino Anjorin dall’Empoli e aver salutato Samuele Ricci – trasferitosi al Milan in un’operazione ormai digerita da tempo – il club granata è pronto a muoversi ancora. In cima alla lista dei desideri della dirigenza, per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del nuovo allenatore Marco Baroni, c’è ora Gaetano Oristanio, fantasista classe 2002 reduce dalla stagione al Venezia.

Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha vissuto un’annata da protagonista in Laguna, con 31 presenze e 4 reti. La retrocessione del Venezia, però, ha sancito la fine della sua avventura in arancioneroverde: Oristanio non scenderà in cadetteria e punta a restare in Serie A, anche valutando opzioni dall’estero.

Il Torino ha già mosso i primi passi concreti per assicurarselo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata ha presentato una prima offerta sotto forma di prestito, ma la proposta è stata rispedita al mittente. Il Venezia, infatti, ha chiarito la propria posizione: il giocatore partirà solo a titolo definitivo. L’obiettivo è monetizzare subito dalla sua cessione, anche per finanziare il mercato in entrata e pianificare la risalita immediata in A.

Se il Parma resta defilato – in attesa di risolvere alcune situazioni in uscita nel reparto offensivo – il Torino è pronto a tornare alla carica. La prossima settimana è previsto un nuovo tentativo, con una proposta che potrebbe avvicinarsi alle richieste del club lagunare e sbloccare la trattativa.

Oristanio rappresenta un profilo ideale per Baroni: giovane, tecnico, duttile e con margini di crescita ancora ampi. Dopo i primi tasselli, il Torino è ora intenzionato a piazzare un colpo ad effetto sulla trequarti.