Torino Parma, convocati e probabili formazioni: D’Aversa prepara la sorpresa. Cosa filtra verso l’anticipo di Serie A

Torino Parma, convocati e probabili formazioni per il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26

La Serie A entra nella sua fase più calda e la sfida di questa sera rappresenta un confronto diretto cruciale tra Torino e Parma. La squadra guidata da Carlos Cuesta occupa l’ottimo dodicesimo posto con 34 punti. I padroni di casa, allenati da Roberto D’Aversa, si trovano in quindicesima posizione a quota 30 punti, con sei lunghezze di margine sulla zona rossa. Una vittoria per una delle due compagini significherebbe un balzo vitale verso la salvezza.

Questi i convocati del Torino: Israel, Paleari, Siviero, Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic, Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.

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Le scelte del Torino: Simeone guida l’attacco

Il tecnico granata confermerà il collaudato 3-4-1-2. Tra i pali agirà Alberto Paleari. La retroguardia a tre vedrà Saúl Coco, Ardian Ismajli ed Enzo Ebosse.

Sulle corsie esterne spazio a Marcus Pedersen e Rafel Obrado. In mediana, Matteo Prati e Gvidas Gineitis, ma attenzione alla candidatura di Cesare Casadei, reduce dal gol al Maradona. Sulla trequarti, Nikola Vlasic e Che Adams supporteranno Giovanni Simeone, con Duván Zapata inizialmente in panchina.

Le contromisure del Parma: emergenza a centrocampo

Gli ospiti risponderanno con il 4-3-2-1. Rientra tra i convocati Robin Britschgi, destinato alla panchina. In porta confermato Edoardo Corvi. La linea a quattro vedrà Enrico Delprato ed Emanuele Valeri sulle fasce, con Alessandro Circati e Troilo in mezzo.

Peserà enormemente l’assenza di Adrian Bernabè. A centrocampo agiranno Mandela Keita, Sorensen e Hans Nicolussi Caviglia, in ballottaggio con Ordonez. Sulla trequarti, Cremaschi e Gabriel Strefezza agiranno dietro a Pellegrino.

Le Probabili Formazioni