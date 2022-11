Torino, Paro: «L’infortunio di Pellegri ha condizionato la partita»

Le parole del tecnico in seconda del Torino dopo la sconfitta dei granata, rimontati dal Bologna

Matteo Paro, allenatore in seconda del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta dei granata contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «L’infortunio di Pellegri, dopo 10 secondi, ti condiziona la partita. E’ chiaro che Karamoh non conosce ancora bene tutte le soluzioni di quel ruolo, ma credo che la partita fosse equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo gestito male alcune situazioni di gioco anche se avevamo creato, abbiamo commesso errori ed abbiamo perso. Loro con i cambi hanno messo più energia, noi potevamo gestire meglio e invece ci hanno punito».

SECONDO TEMPO – «Nel secondo tempo eravamo più accorti, loro facevamo fatica a giocare. Poi gli ingressi di Orsolini e Soriano hanno pesato, ma potevamo fare meglio».

PREPARAZIONE DELLA PARTITA – «Noi avevamo preparato entrambe le fasi, siamo stati sicuramente meno bravi a muovere il pallone. La gara mi sembrava in controllo, purtroppo ci ha condizionato l’andamento della partita».

STIMOLI – «Dopo due vittorie c’erano tutti i presupposti per andare su, il nostro obiettivo è giocare meglio possibile. Noi non pensiamo a questa situazione di limbo ma a fare il meglio possibile. Oggi abbiamo commesso errori che abbiamo pagato, mercoledì speriamo di riprenderci».

INFORTUNIO PELLEGRI – «É partito in pressing e gli si è girata la caviglia. Non riusciva a continuare, non dovrebbe essere nulla di grave. vediamo nelle prossime ore».