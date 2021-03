Antonio Sanabria mette a segno il suo primo gol in Serie A con la maglia del Torino. Bordata dal limite dell’area che non lascia scampo a Cordaz

Sanabria potrebbe essere importante in queste gare soprattutto per l’assenza forzata di Andrea Belotti per lo sprint salvezza dei granata.