Torino, Ricci PROMETTE: «Con Vanoli faremo DIVERTIRE tutti, le differenze con Juric sono QUESTE»

Le parole di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, sull’impatto di Paolo Vanoli sulla squadra granata. I dettagli

Samuele Ricci ha parlato dal ritiro del Torino della nuova stagione dei granata.

VANOLI – «Ho tardato l’ingresso in squadra più che altro per precauzione avendo avuto un leggero affaticamento, ma adesso sto molto bene. Con Vanoli avrò compiti diversi rispetto a quelli assolti con Ivan Juric: vedremo se giocherò da mediano o da mezzala, ma credo da mediano, da regista basso visto che è in questa posizione che mi sta provando il mister. Nel momento in cui avremo appresso i suoi concetti potremo sviluppare un gioco che divertirà noi come i tifosi. Ora come ora, come si è visto nella prima amichevole, c’è qualche difficoltà, ma questo è normale perché stiamo cambiando parecchio, in relazione al triennio passato».