Torino, rifinitura in vista dell’Atalanta: out Ricardo Rodriguez

Il Torino ha svolto la rifinitura al Filadelfia in vista del match di domani pomeriggio contro l’Atalanta: assente Ricardo Rodriguez

Il Torino ha svolto la rifinitura al Filadelfia in vista del match di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Assente Ricardo Rodriguez.

«Sessione di rifinitura per il Torino al Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico di preparazione alla partita di domani, a Bergamo (calcio d’inizio alle ore 15), contro l’Atalanta. Dopo l’analisi al video, Davide Nicola ha fatto svolgere esercitazioni a tema e un programma tecnico. All’allenamento di oggi non ha preso parte Ricardo Rodriguez per una sindrome gastro-intestinale».