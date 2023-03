Torino, rivelazione Gravillon: così vuole convincere Juric

Andreaw Gravillon è la nuova sorpresa di Ivan Juric, arrivato a gennaio in prestito ci ha messo poco a convincere il tecnico

Fisico, grinta e corsa è tornato in Serie A dopo l’esperienza poco fortunata col Benevento, ma ora vuole conquistarsela. Il centrale ex Inter ci sta riuscendo perché in campo ha sempre fatto delle buone partite e il Torino punterà a riscattarlo in estate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.