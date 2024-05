Torino, Sala ricorda: «Superga? Che emozione, ma quando leggevo i nomi mi preoccupava una cosa»

A pochi giorni dal 4 maggio è l’anniversario dell’incidente del Grande Torino a Superga, l’ex Sala ricorda le sue emozioni

A pochi giorni dal 4 maggio, anniversario della tragedia del Grande Torino a Superga, Claudio Sala, ex bandiera granata, ha ricordato a La Stampa il ricordo di quando toccò a lui leggere i nomi delle vittime. Di seguito le sue parole.

«Ho letto per la prima volta i caduti di Superga nell’anno dello scudetto, era appena arrivato Radice. Mi preoccupava di più il fatto di non sbagliare i nomi stranieri, quelli sì che mi mettevano in difficoltà. È stato bello quel 4 maggio, anzi indimenticabile. Ricordo l’attesa della gente, abbiamo sfruttato la loro carica per trovare le energie finali che ci hanno permesso di conquistare il titolo di campioni d’Italia cui tenevamo tantissimo, ma che all’inizio era impensabile. E ad un certo punto ci stava sfuggendo. La commemorazione del Grande Torino ha sempre dato uno sprint in più, peccato che quest’anno arrivi dopo la partita con il Bologna, l’ultima occasione per provare a rimettere in piedi il campionato. Speriamo, guardando in faccia la storia granata e il suo popolo, che i ragazzi di Juric possano almeno rendersi conto di quello che avrebbero potuto fare anche grazie all’apporto di una tifoseria speciale. Cosa rappresenta Superga oggi? Siamo arrivati al 75° anno, ma è un giorno che non invecchierà mai, si ricorda una delle squadre più forti e conosciute di tutto il mondo. Un giorno diventato anche quello dell’orgoglio di sentirsi parte di una leggenda».