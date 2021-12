Torino, Sanabria: «Bologna dominato, ora testa alla Coppa Italia»

Torino, Sanabria parla nel post partita dopo la vittoria contro il Bologna. Le dichiarazioni dell’attaccante del club granata

Antonio Sanabria ha fatto il punto sul Torino e sul prossimo impegno di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le sue parole a Dazn.

PARTITA – «È stata una partita completa, abbiamo dominato. Nel primo tempo avremmo potuto andare in vantaggio con un distacco maggiore. Abbiamo fatto una grande prestazione ed è merito di tutta la squadra. Facciamo quello che ci chiede Juric con cattiveria in aria. Ho approfittato di una palla perfetta, ho calciato e per fortuna è stato gol».

COPPA ITALIA – «Ogni partita ci sentiamo meglio rispetto alla precedente, durante la settimana lavoriamo forte e ci arriviamo bene. Obiettivo? Guardiamo una partita per volta. Ora pensiamo la prossima di Coppa Italia contro la Sampdoria. Rigore? Alla fine sapevamo che il Bologna era forte. È più bello vincere così».