Antonio Sanabria ha scelto il suo numero di maglia e si presenta sui social con la casacca del Torino: ecco le sue parole

«Da oggi per me inizia una nuova sfida, in un campionato che conosco e nel quale sono felice di tornare. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere ai miei compagni e combattere insieme. Forza Toro».