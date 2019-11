Torino, si allunga la lista degli infortunati. Anche Zaza out dai convocati

Torino, si allunga la lista degli infortunati per Mazzarri. Zaza l’ultimo a fermarsi: distorsione alla caviglia rimediata in rifinitura

Si allunga la lista degli infortunati in casa Torino. Oltre alle assenze già annunciate di Bonifazi, Baselli e Iago Falque, per la trasferta di Brescia non partirà neanche Simone Zaza. Per l’attaccante trauma distorsivo alla caviglia sinistra accusato nella rifinitura odierna. Ecco l’elenco completo dei convocati di Mazzarri:

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco, Nkoulou.

Centrocampisti: Berenguer, Lukic, Meité, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi.