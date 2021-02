Torino, Sirigu tra luci ed ombre ma Nicola sa come recuperarlo

Giampaolo lo mise in panchina per due partite dopo alcuni errori ma Nicola sa come recuperare Salvatore Sirigu

Salvatore Sirigu è finito sul banco degli imputati dopo alcuni errori grossolani nel match contro l’Atalanta a Bergamo. Davide Nicola – nel post partita – ha difeso il suo portiere sul quale avrà sempre fiducia incondizionata.

Giampaolo mise in panchina l’ex portiere del PSG contro Roma e Bologna dopo alcune partite segnate dall’incertezza dell’estremo difensore ma Nicola non ha intenzione di ripercorre gli stessi passi del suo predecessore. Secondo La Stampa Sirigu non si tocca e rimarrà in porta da qui fino alla fine della stagione.