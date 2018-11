Il Torino è deluso dalle prestazioni del centrocampista Soriano: il riscatto è fissato a 14 milioni, ma di questo passo Petrachi non lo eserciterà

Sono lontani i giorni in cui Soriano convinceva con le sue giocate, tanto da essere convocato in Nazionale. Al Torino avrebbe dovuto fare la differenza da subito, conoscendo già la Serie A, ma finora Mazzarri lo ha usato poco e quando è stato chiamato in causa ha deluso. Il centrocampista italiano, complice la squalifica di Meité aveva una grossa occasione per mettersi in mostra, ma l’ha sprecata nell’ultimo match di campionato, perso 2-1 contro il Parma. Arrivato dal Villareal, in prestito con diritto di riscatto, se dovesse mantenere questi standard è probabile che Petrachi lo lascerà nuovamente agli spagnoli al termine della stagione. Attualmente i 14 milioni previsti per il riscatto non sarebbero ben spesi.