Torino, sospiro di sollievo per Belotti: può esserci con la Salernitana

Il Torino tira un sospiro di sollievo. L’infortunio di Belotti è meno grave del previsto: il capitano può esserci alla ripresa

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infortunio di Andrea Belotti. Infortunatosi con la Fiorentina, il capitano granata si è sottoposto alle visite mediche di rito che hanno escluso fratture, rilevando solamente una forte contusione al perone.

Per il numero 9 del Torino ha così subito iniziato il lavoro di recupero, così da tornare in campo nel primo impegno dopo la sosta, fissato per il 12 settembre contro la Salernitana.