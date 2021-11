Torino, Juric: «Praet gioca perché non ho alternative»

Ivan Juric prima del fischio d’inizio di Spezia-Torino ha presentato la partita

LE PAROLE – «Abbiamo fatto tre partite di fila e c’era bisogno di recuperare. Vedo la squadra convinta e deve fare una grande prestazione come ha fatto ultimamente»

PRAET – «Si vedrà se è l’acquisto giusto. Questa settimana si è allenato poco, perché non era riuscito a recuperare. La scorsa stagione non ha mai giocato e fa fatica a recuperare. Oggi gioca perché non abbiamo alternative».

BELOTTI – «Non cambia l’impostazione di gioco se c’è Belotti in campo al posto di Sanabria»