Torino, un tabù lungo 41 anni contro il Milan a San Siro. D’Aversa a caccia dell’impresa

Torino, dura da 41 anni il tabù contro il Milan a San Siro. D’Aversa cerca l’impresa nel match odierno in Serie A

Il calendario offre un incrocio suggestivo, ricco di fascino e di pesanti tabù da sfatare. Il 24 marzo del 1985, quasi esattamente 41 anni fa, si consumava l’ultimo successo in Serie A del Torino contro il Milan a San Siro. Una coincidenza temporale quasi perfetta con la sfida di oggi, che riporta inevitabilmente la memoria a quel Toro capace di chiudere il campionato al secondo posto, a soli due punti dal Verona scudettato di Osvaldo Bagnoli. Lo riporta Tuttosport.

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L’ultimo trionfo: il sigillo di Schachner e la classe di Junior

Quella lontana vittoria esterna per 1-0 portò la firma del bomber Walter Schachner, abile a sfruttare un intelligente assist in profondità di Pileggi. «Gol molto importante il mio, sì. Ma sono importantissimi soprattutto questi 2 punti conquistati contro il Milan. I rossoneri erano a pari punti con noi, adesso li abbiamo lasciati indietro ed è un risultato molto importante per qualificarci in Coppa Uefa», dichiarò soddisfatto l’attaccante austriaco a fine gara, ricordando come all’epoca la vittoria valesse ancora due punti.

Era un Torino formidabile, forgiato dallo spirito del tecnico Gigi Radice e illuminato dalla classe cristallina di campioni assoluti come Junior, Zaccarelli e Dossena. Una squadra intrisa di quel “tremendismo” che i tifosi, oggi sempre più distanti dalla gestione societaria e critici verso l’attuale identità del club, invocano a gran voce.

La maledizione di San Siro: la sfida di D’Aversa

Da quel giorno, la maledizione che dura da 41 anni non è mai stata spezzata in campionato, trovando una parziale consolazione solo nel blitz di Coppa Italia del gennaio 2023 firmato da Adopo. L’attuale tecnico granata, Roberto D’Aversa (cresciuto proprio nel vivaio rossonero e mai vittorioso in carriera né contro il Milan né contro Massimiliano Allegri), non si nasconde dietro la cabala: «Un motivo in più per cercare di vincere», ha commentato alla vigilia.

Oggi, i tifosi granata chiedono prima di tutto di ritrovare quell’identificazione e quello spirito combattivo smarriti, per espugnare uno stadio storicamente ostico e lanciare un segnale forte non solo per la classifica, ma per l’intera progettualità futura del club.