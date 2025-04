Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 33ª giornata di Serie A Torino Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ci siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mura del Grande Torino si sfidano Torino e Udinese, nel match delle ore 12e30 valido, naturalmente, per la giornata numero 33 del massimo campionato italiano. Pasquetta alternativa per Paolo Vanoli, Kosta Runjaić e i rispettivi giocatori, con le due squadre – appaiate entrambe in decima posizione a quota 40 punti – pronte ad infiammare il pubblico in questo particolare monday match. Vediamo quindi di seguito cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Udinese.

*La partita tra Torino e Udinese è stata ufficialmente rinviata a ‘causa’ della morte di Papa Francesco. Qui il comunicato del club granata:

COMUNICATO TORINO UDINESE – «A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi».*