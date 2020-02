Torino Under 18, non basta Priore: sconfitta granata contro il Genoa

Torino Under 18, non basta una rete di Priore: i granata del tecnico Capriolo sconfitti per 3-1 in casa del Genoa

Ancora un passo falso per il Torino Under 18, mestamente relegato al penultimo posto del proprio girone in campionato. I granata, infatti, nella giornata di domenica sono caduti per 3-1 sul campo del Genoa.

I ragazzi di Massimiliano Capriolo vengono inesorabilmente colpiti dalle ripartenze dei rossoblù, rendendo così vano il buon impatto dalla panchina di Priore. L’attaccante, subentrato nella ripresa, si conquista e trasforma il calcio di rigore del definitivo 3-1.