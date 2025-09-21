Torino, migliaia di tifosi in corteo: la contestazione a Urbano Cairo – VIDEO 

Iniziata la contestazione dei tifosi del Torino contro il presidente Urbano Cairo, ecco il video della protesta dei sostenitori granata nei confronti del patron

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia). Cinque righe: «Da vent’anni Urbano Cairo tiene il Torino fermo, senza ambizione, senza futuro. Basta promesse vuote, basta mediocrità: il Toro merita rispetto. Il Toro è della sua gente… Ora è il momento di far sentire la nostra voce, uniti e compatti. Saremo in marcia per difendere la dignità del Toro». Seguite da ulteriori due: «Ritrovo ore 10 davanti allo stadio Filadelfia. Partenza corteo: ore 12 direzione stadio. Il Torino siamo noi!!!». Con questo messaggio, stampato su un volantino con tanto di gigantografia del patron Urbano Cairo travestito a mo’ di pagliaccio, i tifosi del Torino si sono dati appuntamento questa mattina allo Stadio Filadelfia.

Migliaia i tifosi che hanno risposto presente all’invito, con un unico preciso obiettivo: contestare l’operato e la figura del numero uno del club granata. E così, una fiumana di persone (occhi croce ad ora intorno alle cinque-seimila, ma nei prossimi minuti il numero è inevitabilmente destinato a salire) hanno iniziato ad intonare cori poco dopo lo scoccare delle 12e30 rivolti proprio all’editore alessandrino.

È partito poco dopo le 12.30 il corteo dei tifosi del Torino.

Migliaia di sostenitori si sono radunati nei pressi dello Stadio Filadelfia per contestare l’operato del presidente Urbano Cairo.



La spaccatura tra la tifoseria del Torino e Cairo affonda radici profonde. Solo nell’ultimo anno solare, pensare, il cuore più caldo dei sostenitori del Toro ha organizzato altri tre cortei con le stesse modalità di quello odierno. La tifoseria granata (o perlomeno la stragrande maggioranza di essa) chiede a gran voce all’imprenditore non solo un cambio di rotta per quanto concerne la gestione del club (vedi il mercato), ma proprio la cessione della società stessa. Nelle prossime ore il corteo raggiungerà lo Stadio Olimpico Grande Torino, dove alle 15 è in programma la sfida tra i padroni di casa allenati da Marco Baroni e l’Atalanta targata Ivan Juric valida per la quarta giornata di Serie A. Ancora da capire se Cairo sarà presente o meno per assistere all’incontro. Ecco il video ripreso dalle telecamere di Calcionews24 presente sul posto.