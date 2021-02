Torino, Vagnati e il futuro in bilico: ecco chi potrebbe sostituirlo

Il Torino ha ripreso a fare punti ma non trova la vittoria: Cairo tiene sotto esame Davide Vagnati. Ecco il punto della situazione

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, non starebbe vivendo un momento facile a livello professionale: gli scarsi risultati della squadra granata lo tengono in bilico per la riconferma.

Il contratto scade nel 2022 ma Cairo starebbe valutando la sua posizione. Intano a gennaio, secondo quanto riportato da Tuttosport, è tornato a circolare il nome di Faggiano: potrebbe essere lui il prescelto ddel presidente.