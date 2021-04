Torino, Vagnati: «Top club su Belotti. Ma voglio tenerlo»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.

NAPOLI – «Sarà una partita difficile, dobbiamo avere tutti l’elmetto, come nelle ultime partite. Bisogna fare il massimo perché i punti ora pesano come un macigno. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, è sotto gli occhi di tutti. Ma l’ottimo lavoro va portato a termine, tutti insieme, facendo gruppo come il mister è stato bravo a fare».

RINNOVO BELOTTI – «Ne stiamo parlando in maniera molto civile e amicale. Andrea è un giocatore fondamentale per noi, straordinario, è normale che i grandi club lo stiano seguendo. Anzi, è motivo di vanto. Però cercheremo di fare il massimo per tenerlo qui con noi».