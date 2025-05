Torino, Vanoli annuncia: col Lecce tre assenze importanti, le parole del granata

Torino, Paolo Vanoli nella conferenza stampa pre Lecce ha fatto il punto sull’infermeria dei granata, ecco cosa ha detto il mister, le sue parole

Paolo Vanoli è intervenuto – questa mattina alle 11e30 – in conferenza stampa alla vigilia di Lecce Torino. Tra i vari argomenti non solo tangenzialmente toccati dal tecnico granata anche l’infermeria del club piemontese. Vediamo un breve estratto a tal riguardo pescato tra le sue dichiarazioni.

VANOLI – «Saul (Coco, ndr) sta bene. Avevamo provato alla vigilia dell’Inter se si riusciva ad evitare l’operazione, ma anche con il tutore era condizionato. Subito dopo la sfida abbiamo fatto un briefing con lo staff sanitario per operarlo e speriamo di averlo per l’ultima di campionato con la Roma. Poi Njie era rientrato parzialmente con noi, ma il ragazzo ha ancora un po’ di fastidio e paura…lo gestiamo, domani non ci sarà. Borna Sosa sta meglio, la settimana prossima torna con noi. E poi Karamoh ha un fastidio al pube che non gli permette di sprintare e non sentire dolore. Poi gli altri stanno bene»

