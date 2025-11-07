Torino e Vanoli si separano. Arriva il comunicato ufficiale della squadra granata sulla situazione - Calcio News 24

Torino e Vanoli si separano consensualmente. La situazione attuale con il comunicato ufficiale

Il Torino Football Club ha ufficialmente annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Paolo Vanoli. Dopo un periodo di collaborazione, le parti hanno deciso di prendere strade separate, mettendo fine al rapporto professionale in maniera pacifica e concordata.

Vanoli, noto per la sua esperienza sia in Italia sia all’estero, lascia il Torino dopo aver contribuito allo sviluppo della squadra e aver portato la propria filosofia di gioco nel club granata. Nel corso del suo incarico, Vanoli ha lavorato con dedizione con giocatori e staff tecnico, cercando di implementare uno stile di gioco moderno e competitivo.

La scelta di separarsi consensualmente testimonia la professionalità di entrambe le parti: da un lato il Torino, che ha voluto intraprendere un nuovo percorso tecnico, dall’altro Vanoli, che potrà affrontare nuove sfide professionali. La società ha voluto sottolineare il rispetto e la gratitudine nei confronti di Vanoli, riconoscendo l’impegno profuso durante il periodo alla guida del club.

In una nota ufficiale, il Torino Football Club ha dichiarato: «Auguriamo a Vanoli e al suo staff il meglio nel proseguimento della loro carriera». Questa frase evidenzia non solo la stima nei confronti del tecnico, ma anche la volontà di mantenere rapporti cordiali e professionali, chiudendo un capitolo senza tensioni e con reciproca soddisfazione.

Per Vanoli, questo addio rappresenta un momento di transizione: il tecnico, infatti, ha già maturato esperienze significative in Italia e all’estero, allenando squadre giovanili nazionali e club di rilievo. La sua carriera è caratterizzata dalla capacità di adattarsi a contesti diversi, di valorizzare i giocatori a disposizione e di affrontare sfide complesse con competenza e serietà.

Il futuro di Vanoli resta aperto: diverse opportunità potrebbero presentarsi sia in Serie A, sia in campionati esteri, dove la sua esperienza e il suo approccio tattico potrebbero essere apprezzati. Il Torino, dal canto suo, si prepara a individuare un nuovo allenatore che possa guidare la squadra verso gli obiettivi stagionali, continuando a sviluppare un progetto tecnico ambizioso.

La separazione consensuale con Vanoli segna quindi un momento di svolta per il Torino Football Club, ma anche per il tecnico, che potrà concentrarsi su nuove sfide professionali. La sua reputazione e le competenze accumulate negli anni rimangono un patrimonio prezioso, che lo renderà sicuramente protagonista anche nelle prossime avventure nel mondo del calcio.

