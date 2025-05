Torino, l’ex sicuro: «Vanoli cuore Toro, per l’Europa dal club di Cairo serve una cosa»

Torino, l’ex giocatore non usa giri di parole, ecco i retroscena su Paolo Vanoli, cosa serve da parte del club di Cairo per andare in Europa, le sue parole

Pietro Mariani (noto anche come Pedro) ha rilasciato una lunga video intervista a CalcioNews24 prima dell’ultima partita del Torino contro l’Inter. Tra i vari argomenti toccati – non solo tangenzialmente – dall’ex giocatore dei granata insieme al nostro inviato allo Stadio Lorenzo Bosca c’è anche l’operato della società calcistica piemontese e come questa potrebbe assecondare e aiutare il tecnico (nonché amico dello stesso Mariani) Paolo Vanoli. Riportiamo qui un breve estratto pescato proprio dalle sue dichiarazioni.

PEDRO MARIANI SU COSA SERVE AL TORINO DI PAOLO VANOLI ORA – «Cosa intendo per step superiore? Per step superiore si intende un livello tecnico maggiore. Il Toro ha una storia incredibile, noi non possiamo arrivare decimi, undicesimi, dodicesimi…con tutto il rispetto. Vanno bene i conti che quadrino, perché è giusto così. Però il Toro deve stare più in alto, magari poi non ci arriva in Europa, ma deve provarci ogni anno. Se lo merita! Per la sua storia, per la fede, per tutto un insieme di cose. E deve iniziare a progettare, anno per anno, fino a che ti assesti…come sta facendo il Bologna. Fino ad un livello dove piano piano rimani lì. Un anno ci vai in Europa, altri due no, poi si. Ma il Toro non può arrivare undicesimo, per la sua storia, per questa gente»

