Rinnovo Vojvoda, la società a colloquio con l’agente

Il futuro di Vojvoda potrebbe essere ancora a Torino: la società è al lavoro per il rinnovo di contratto con l’esterno.

Il laterale kosovaro sarebbe in scadenza di contratto il 30 giugno: condizionale d’obbligo, visto che in realtà il club granata è al lavoro per blindarlo. La società, infatti, ha già comunicato a Adrien Aliaj, l’agente del terzino scuola Standard Liegi, l’intenzione di esercitare l’opzione di rinnovo unilaterale presente nel contratto. Lo scrive Tuttosport.