Torino, Zaza piace in Italia e non solo: i club interessati all’attaccante

Torino, Zaza piace in Italia e non solo. Fiorentina e Cagliari guardano interessate, così come Siviglia e Getafe. E la Cina…

Il futuro di Simone Zaza non sembra più essere tanto chiaro. Il giocatore del Torino, protagonista a intermittenza nella squadra di Mazzarri, è ambito da diversi club italiani e non solo.

In Serie A riscontra il gradimento, scrive La Gazzetta dello Sport, di Fiorentina e Cagliari. Sondaggio anche da parte in un club cinese e in Liga. Siviglia e Getafe le società spagnoe che guardano con occhio di interesse l’attaccante. Per i granata, tuttavia, resta attualmente incedibile.