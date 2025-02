Torneo Internazionale del Garda e della Vallesabbia 25esima edizione

Torneo Internazionale del Garda e della Vallesabbia per la categoria Under 14: ad aprile il via alla 25esima edizione con la partecipazione di Slavia Praga, Dunajska Streda e Ferencvarosi

È dal 1999 che la Società A.C. Gavardo organizza il Torneo Internazionale del Garda e della Vallesabbia presso Gavardo (Impianto Comunale in Viale O. Avanzi) con lo scopo di aiutare i bambini meno fortunati. Un’iniziativa che ogni anno si declina in tre intense giornate nelle quali giovani calciatori si divertono e stringono amicizia con ragazzi di diverse culture e nazionalità in un contesto di sano agonismo sportivo e di una manifestazione sempre più prestigiosa a cui partecipano regolarmente club professionistici italiani e internazionali. 16 squadre appartenenti alla categoria Under 14 (nel 2025 ci saranno anche i cechi dello Slavia Praga, gli slovacchi della Dunajska Streda e gli ungheresi del Ferencvarosi) saranno divise in quattro gironi prima di una seconda fase che stabilirà i piazzamenti dal primo al sedicesimo posto. In vista della 25esima edizione che si svolgerà dal 18 al 20 aprile la redazione di CalcioNews24.com ha intervistato l’organizzatore Luca Neboli.

Siamo arrivati alle 25esima edizione del Torneo Internazionale del Garda e Valle Sabbia – Città di Gavardo: ci spiega in che modo questo evento è cambiato negli anni?

«La 25° edizione è sicuramente un traguardo molto importante che determina il valore di questa manifestazione. Ogni anno si cerca di fare meglio, di alzare il livello dell’evento. Abbiamo una base consolidata e una formula consolidata che sono sinonimo di “garanzia di qualità” e ci permette di lavorare sul contesto per introdurre novità e migliorare la competizione. La qualità della manifestazione è un altro valore molto importante in quanto ogni anno si aggiunge qualcosa per alzare il livello dell’evento. Un punto importante è stata l’espansione internazionale, negli anni il torneo ha visto un crescente coinvolgimento di squadre professionistiche e provenienti da diversi paesi esteri. Inizialmente, il torneo era più limitato, ma con il passare del tempo ha attratto sempre di più squadre nazionali di prima fascia e squadre interazionali, contribuendo a far crescere la sua fama a livello nazionale e europeo. Altro punto è stato il miglioramento delle strutture e dei servizi proposti per le squadre, ma anche per gli spettatori man mano che il torneo è cresciuto, anche l’organizzazione è diventata sempre più professionale. Oggi, la gestione dell’evento, la pianificazione logistica e l’accoglienza delle squadre e dei tifosi sono curati nei minimi dettagli. Ogni edizione permette di acquisire maggiore esperienza, creando un’atmosfera più strutturata e ben organizzata; un altro cambiamento significativo è legato all’aumento della visibilità del torneo, sia sui media locali che sui social network. In sintesi, nel corso degli anni il Torneo Internazionale Città di Gavardo è diventato un evento sempre più rilevante e riconosciuto, capace di coniugare sport, cultura e opportunità di crescita per giovani atleti, con una forte attenzione all’inclusività e alla sostenibilità. Quello che non mai è cambiato negli anni è l’approccio, di collaboratori volontari che lo fanno per passione».

Che valore ha questo evento per il vostro territorio e in particolare per Gavardo?

«Il Torneo Internazionale Città di Gavardo ha un valore significativo sia per il territorio in generale che per il comune di Gavardo in particolare. La sua importanza si riflette in vari aspetti: grande valore sportivo, non solo per i partecipanti, ma anche per il comune di Gavardo, che viene riconosciuto in quei giorni come la capitale del calcio giovanile. L’evento aiuta inoltre a stimolare il movimento sportivo giovanile nel territorio e offre visibilità e opportunità agli allenatori e agli scout di seguire i giovani talenti, mettendo Gavardo sotto i riflettori anche nel panorama calcistico internazionale. Conferisce inoltre valore sociale per la comunità di Gavardo e rafforzamento dell’identità territoriale; l’organizzazione coinvolge un ampio numero di persone volontarie, contribuisce alla promozione dei valori positivi legati allo sport, crea opportunità di confronto per i ragazzi con altre realtà nazionali e internazionali, oltre ad essere diventato un appuntamento annuale».

Un aspetto che sicuramente è rimasto immutato nel tempo è il vostro impegno per il sociale. Un aspetto che immaginiamo sarà rimarcato anche in questa edizione. A chi e a cosa sarà rivolto?

«È un impegno che non è mai cambiato nel tempo. I primi anni era torneo UNICEF, mentre dal 2015 il nostro contributo è devoluto ad associazioni del territorio vicine ai ragazzi meno fortunati. Per l’edizione 2025 il nostro contributo andrà in favore all’associazione “Fratelli X Sport” di Gavardo, una fantastica realtà nel mondo dell’atletica leggera che coinvolge ragazzi disabili del territorio».

Quali sono i valori che il vostro torneo vuole trasmettere ai giovani atleti che vi prendono parte?

«Il gioco, la fatica, il divertimento, i nuovi amici, le emozioni faranno di ogni partita giocata con grande fair play, un bagaglio che ogni partecipante porterà con sé. Il confronto sportivo e culturale è motivo di crescita e di stimolo in campo e fuori dal campo, senza dimenticare l’educazione ed il rispetto delle regole. Valori utili in ottica sportiva e nella vita di qualsiasi uomo».

Il vostro è un torneo internazionale che coinvolge svariati club professionistici: come avviene l’organizzazione?

«Abbiamo un comitato del Torneo che permette di organizzare al meglio la manifestazione. Al termine del torneo si è già proiettati alla nuova edizione, poi da luglio si inizia a lavorare concretamente per la nuova edizione che passa da valutazioni sportive cercando di garantire sempre l’alta competitività e l’essere internazionali, coinvolgendo la partecipazione di differenti squadre, ma con molta attenzione alla sostenibilità dell’evento stesso. Le connessioni con tutti i club e con i vari responsabili dei settore giovanili, il livello della manifestazione permette di essere un punto di riferimento, facilitano l’organizzazione e la definizione degli organici. Molto importante è anche la parte logistica che deve essere affrontata per tempo per creare le giuste dinamiche che garantiscono poi l’esecuzione della manifestazione. Da novembre, abbiamo riunioni mensili con i vari responsabili di tutte le aree, con una roadmap “certificata” per arrivare pronti al torneo, in quanto le aree di interesse sono molteplici: segreteria, hospitality, campo, social, web, stampa, f&b ristoro, logistica e transfer… La parte più noiosa è sempre quella burocratica in carico al nostro presidente Giorgio Tonoli».

Anche quest’anno si terrà parallelamente il “Memorial Simone ed Alessio Quaini“ dedicato ai pulcini?

«Anche quest’anno verrà organizzato il Memorial Simone ed Alessio Quaini e vedrà impegnate le categorie: primi calci a 5 anno 2016 il venerdì; e pulcini a 7 anno 2015 il sabato».

Squadre partecipanti Torneo Internazionale del Garda e della Vallesabbia

GRUPPO A: Atalanta, Cremonese, Ferencvarosi, Feralpi Salò

GRUPPO B: Parma, Monza, Lumezzane, Padova

GRUPPO C: Inter, Hellas Verona, Dunajska Streda, Gavardo

GRUPPO D: Milan, Slavia Praga, Brescia, Vicenza