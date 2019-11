Toro, Cairo assicura: «Mai pensato di mandare via Mazzarri»

Urbano Cairo ha consolidato la posizione di Mazzarri: «Presto torneremo a parlare di rinnovo, ora voglio che la squadra affronti una partita alla volta»

Urbano Cairo getta acqua sul fuoco e rafforza la posizione di Walter Mazzarri sulla panchina del Toro. Queste le parole del numero uno granata a margine di un evento della rivista “Bell’Italia” di Cairo Editore.

MAZZARRI – «Io non ho mai pensato neanche per un secondo di poterlo cambiare: l’ho inseguito per molti anni. Soltanto un mese e mezzo, due mesi fa parlavamo di rinnovo. Cosa di cui evidentemente torneremo a parlare appena lo decideremo insieme, ma è una cosa che andrà fatta nel prossimo futuro»

TORO – «Si è ricompattata, ha fatto un risultato ottimo a Brescia, ma aveva già dato un segnale forte contro la Juve, pur perdendo la partita, ma meritando di più. Poi, quando non fai punti, è sempre una cosa brutta e devi cominciare a farne. Credo veramente che sia una squadra che ha un buon potenziale, ma oggi dobbiamo pensare a una partita alla volta, non dobbiamo fare voli pindarici. È il momento di concentrarci fortissimamente e focalizzarci su ogni singola partita. Alla fine conteremo i punti e vedremo dove saremo arrivati»