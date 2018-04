Toro-Crotone, top e flop: Bonifazi e Zanellato sorprendono, bocciati Rincon e Ajeti

Toro-Crotone, top e flop: oltre al trio delle meraviglie Ljajic-Belotti-Iago Falque spicca la prova di Bonifazi. In calo Rincon e Burdisso. Nel Crotone spicca Zanellato, ma Ajeti e Ceccherini preoccupano

Tutto troppo facile per il Toro. E non è una notizia di poco conto, di questi tempi. I granata hanno ritrovato al Grande Torino un sorriso che mancava dalla vittoria contro l’Udinese, l’ultima prima del derby. Contro il Crotone la truppa di Mazzarri si è presa i tre punti e si è anche concessa il lusso di divertirsi, offrendo un calcio frizzante anche nella ripresa, a giochi ormai praticamente fatti dopo un primo tempo senza storia. Ripercorriamo i top e i flop di Toro-Crotone.

Toro-Crotone, i top

LJAJIC-BELOTTI-IAGO FALQUE – D’accordo, il Crotone ha dimostrato di avere una differenza di valori abissale rispetto al Toro. Ma loro tre, agevolati dal 3-4-1-2 disegnato da Mazzarri, hanno fatto divertire e si sono divertiti. Ljajic e Iago Falque sbagliano pochi palloni, sfornano giocate degne della loro tecnica e permettono a Belotti di attaccare la profondità. Il resto lo fa il Gallo, con i gol, quelli che serviranno al Toro per chiudere senza affanni una stagione finora anonima.

BONIFAZI – Esordisce dal primo minuto in Serie A e già a fine primo tempo accusa i segni dell’usura: la troppa panchina di questi mesi e i tanti infortuni gli hanno complicato la vita. Ma regge bene per novanta minuti e non va mai in difficoltà, soprattutto palla al piede. Una gran bella scoperta per Mazzarri, che ora può anche concedersi il lusso di far rifiatare uno fra Burdisso e Moretti.

ZANELLATO – Benali si fa male ad un piede (stagione probabilmente già finita per l’ex Pescara) ed entra il giovane metronomo di scuola Milan, che in estate Montella aveva lanciato nei preliminari di Europa League. E’ il migliore del Crotone, perché ha la personalità di tentare anche la giocata difficile per Trotta e Simy, costretti a predicare nel deserto sul fronte offensivo. Zenga scopre una nuova risorsa.

Toro-Crotone, i flop

RINCON – E’ lo stakanovista del Toro: quest’anno ha giocato sempre, pure quando non era al meglio. Ora accusa i segni di una stanchezza evidentissima. Il giallo che rimedia, evitabilissimo, gli costa la sfida contro l’Inter. Un po’ di riposo non potrà che fargli bene.

BURDISSO – D’accordo, la partita era già terminata da un pezzo. Ma sul gol di Faraoni è lui il principale colpevole dello svarione della difesa del Toro a tempo scaduto. Per sua fortuna l’errore nel finale non costa punti ai granata.

AJETI-CECCHERINI – Insieme fanno più danni della grandine. Soprattutto l’albanese sfigura in maniera palese al cospetto dell’attacco granata. Preoccupa la tenuta della difesa del Crotone sui calci piazzati: se si prosegue sul terribile sentiero imboccato al Grande Torino sarà dura rimanere in Serie A…