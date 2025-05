Toronto-Charlotte: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al BMO Field va in scena la sfida di MLS Toronto-Charlotte: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al BMO Field di Toronto si giocherà la gara valevole per la 17° giornata di MLS tra Toronto-Charlotte. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Toronto (3-5-2): Johnson; Long, Rosted, Stefanovic; Corbeanu, Insigne, Osorio, Deybi Flores, Spicer; Etienne, Brynhildsen. Allenatore: Fraser.

Charlotte: Kahlina; Scardina, Malanda, Privett, Marshall-Rutty; Biel, Westwood, Bronico; Vargas, Agyemang, Zaha.

Orario e dove vederla in tv

Toronto-Charlotte si gioca alle ore 01:30 di domenica 1 giugno per la diciasettesima giornata di campionato americano. Verrà trasmessa in esclusiva su APPLE TV. Per vedere la partita in streaming, APPLE permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.