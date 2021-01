Torregrossa cambia le gerarchie: il punto sull’attacco della Sampdoria

Torregrossa sarà tra i convocati per il match contro l’Udinese: come l’attaccante rimescola le gerarchie alla Sampdoria

L’innesto di Ernesto Torregrossa cambierà, inevitabilmente, le gerarchie tra gli attaccanti a disposizione di Claudio Ranieri. Il più penalizzato, in questo frangente, sarà Antonino La Gumina che solo ora stava riuscendo a ritagliarsi uno spazio alla Sampdoria. Già contro l’Udinese, prossimo avversario, non è escluso che l’attaccante possa ritagliarsi il suo spazio a partita in corso.

In attesa del ritorno di Manolo Gabbiadini, Ranieri si affiderà sicuramente a Keita Balde come prima scelta (dato il ritorno, finalmente, in condizione). Alla pari c’è Fabio Quagliarella che, sebbene il tecnico veda per lui un ruolo da subentrante, si è dimostrato indispensabile nello scacchiere blucerchiato. Al terzo posto, tra le scelte di attacco pure, quindi senza tenere in considerazione Valerio Verre e Gaston Ramirez (o il nuovo esperimento Mikkel Damsgaard) c’è proprio il neo arrivato Torregrossa