Torreira Fiorentina, è fatta: il centrocampista atteso domani in città

Grande colpo della Fiorentina che si assicura a centrocampo le prestazioni di Lucas Torreira: il regista atteso domani in città

La Fiorentina ha bisogno di un centrocampista e la preferenza di Vincenzo Italiano è ricaduta su Lucas Torreira: il centrocampista uruguaiano, ex Sampdoria, sarà presto al servizio della Viola e come riporta Sky Sport domani è atteso in città per le visite mediche.

Torreira arriverà in prestito dall’Arsenal per 1,5 milioni di euro con il riscatto fissato a 15 milioni. Italiano ha il suo regista.