Torres-Atletico Madrid: adesso è davvero finita…

Fernando Torres annuncia l’addio ai colchoneros

Fernando Torres e l’Atletico Madrid: una storia d’amore bellissima, con un finale triste, non all’altezza del passato. Colpa degli anni, di un Niño che crescendo ha perso lo smalto dei tempi migliori, ma anche di un rapporto mai decollato con la guida dei colchoneros, quel Diego Simeone che anche nelle ultime settimane alla stampa aveva detto di non poter garantire che avrebbe fatto di tutto per fare restare Torres in squadra. Schietto come sempre, il Cholo.

Adesso, però, è arrivata la conferma dei titoli di coda. A darla, come riporta As, è stato lo stesso Torres a margine di un evento promozionale: «Ne approfitto per dirvi che questa è la mia ultima stagione all’Atletico. Penso che sia la cosa migliore considerando le circostanze. Mi sentivo in dovere di annunciarlo ai tifosi che mi hanno dato tanto sostegno in questi anni». Anche le storie più belle, spesso, devono finire…