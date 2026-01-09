Tortora in esclusiva a Sampnews24: «Avellino? Per i blucerchiati sarà una gara complicata. Playoff Mondiale? Oggi siamo i favoriti ma…»

Tortora, intervista esclusiva A Sampnews24: il giornalista racconta l’attuale situazione della Sampdoria. Le sue parole

La Serie B è pronta a ripartire e la Sampdoria si prepara alla delicata trasferta sul campo dell’Avellino, in programma sabato 10 gennaio alle 15. In vista della sfida valida per la 19ª giornata, Angelo Maurizio Tortora, ideatore e conduttore di El Diez No fue evasor, ha analizzato il momento della squadra di mister Gregucci e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni in esclusiva a Sampnews24:

Riparte il campionato di Serie B dopo la sosta natalizia e la Sampdoria è attesa dalla difficile trasferta dello stadio “Partenio” contro l’Avellino. Quali sono le tue sensazioni sulla gara?

«L’Avellino è tornato in B dopo sette anni di assenza, si sfidano l’11esima contro la 14esima in classifica. In casa i biancoverdi hanno collezionato tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte e non hanno la meglio al Partenio dalla partita contro la Reggiana, sconfitta nell’ultimo match anche dalla Samp la quale, invece, ha ottenuto sette punti nelle ultime uscite. La formazione di Biancolino ha calciatori importanti come Tutino, anche se sinora non ha mai segnato e fatto assist, ma pure Luca Palmiero. Il pericolo è Tommaso Biasci, conta sei finalizzazioni in 16 match. Per la squadra di Gregucci sarà una gara complicata! I padroni di casa sono partiti con l’obiettivo di una salvezza tranquilla e stanno rispecchiando in pieno gli obiettivi prefissati fino ad ora».

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Adesso saliamo di categoria e passiamo alla Serie A, che si sta rivelando avvincente tra una lotta per lo Scudetto sempre più serrata e la quota salvezza in cui sono coinvolte tutte le squadre. Qual è la tua analisi?

«Partiamo dalla lotta scudetto che di weekend in weekend diventa sempre più interessante. Napoli e Inter hanno due grandi rose, se la giocheranno fino alla fine; gli azzurri possono contare sull’esperienza di Conte ma questa sfida sarà incerta fino alla conclusione del torneo. Occhio al Milan, potrebbe rappresentare la vera sorpresa. Sulla situazione salvezza, secondo me Pisa, Verona, Fiorentina, Genoa, Lecce, Parma sono le maggiori indiziate a giocarsi la permanenza nel massimo campionato fino alla fine. Poi vedo meglio Cagliari e Cremonese: sarà dura lotta, saranno decisivi gli scontri diretti».

Infine capitolo Nazionale, si avvicinano la semifinale di playoff tra Italia e Irlanda del Nord. Qual è il tuo pronostico?

«L’Italia di Gattuso ospiterà gli irlandesi a Bergamo il 26 Marzo, i numeri dicono che la nostra Nazionale in questo stadio sia imbattuta, in quattro precedenti ha raccolto 2 pareggi (1-1 con la Turchia nel 2006 e con l’Olanda in Nations League nel 2020) e due vittorie per 5-0. Una sconfitta contro l’Irlanda del Nord è il 2-1 a Belfast nel 1958 che costò agli azzurri l’esclusione al Mondiale in Svezia. Ancora più dura lo 0 0 di Belfast, qualificazioni Qatar 2022, fummo condannati ai play off poi fatali, nell’attualità oggi siamo i favoriti ma non riesco a fidarmi ciecamente di questi ragazzi».

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA COMPLETA DI TORTORA SU SAMPNEWS24