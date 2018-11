Tottenham-Chelsea, va in scena il derby di Londra: le parole di Sarri

Tottenham-Chelsea è la sfida più attesa del weekend inglese. A Wembley, Sarri proverà a battere la banda di Pochettino per avvicinarsi a Guardiola

Riprende la Premier League e subito arriva la proposta di una grande sfida al vertice: a Wembley andrà infatti in scena il derby londinese tra Tottenham e Chelsea. Per gli spurs sarà un ritorno in campo infuocato, perché in settimana avrà luogo anche lo scontro in chiave Champions con l’Inter. Per Sarri, invece, sarà fondamentale vincere per restare attaccato al treno di testa e continuare la corsa sul City di Guardiola.

Il tecnico del Chelsea, che a Wembley ha perso l’unica gara con la sua nuova squadra – la partita di Supercoppa contro il Manchester City del 5 agosto – ha fatto il punto della situazione: «Il Tottenham è forte. Ha velocità, tecnica e le statistiche dicono che possiede una grande condizione atletica. In attacco sono micidiali. Pochettino ha svolto davvero un buon lavoro finora. Mi auguro che il nostro approccio al match sia migliore rispetto alle ultime tre gare, dove siamo entrati in partita un po’ in ritardo.»

Sarri non si limita ad analizzare la partita di sabato, ma si lascia andare a considerazioni di carattere più generale: «Il Manchester City è superiore a tutti, seguito a ruota dal Liverpool. Poi c’è un gruppo di quattro/cinque squadre con una possibile sorpresa. Noi stiamo ricucendo il gap rispetto al City, ma i 30 punti di differenza dello scorso campionato non si possono cancellare in pochi mesi».