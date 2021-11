Tottenham, Conte: «L’importante è voler lavorare. Chiedo pazienza»

Antonio Conte in conferenza stampa ha presentato la sua prima partita di Premier con il Tottenham

In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato la partita del suo Tottenham contro l’Everton che segnerà il suo ritorno in Premier League.

LE PAROLE – «Abbiamo giocato giovedì sera, venerdì mattina abbiamo visto un video con le cose positive e negative che sono successe, e so che i giocatori possono essere un po’ stanchi dopo la partita ma quando non hai tempo devi cercare di sfruttare ogni secondo della giornata. La cosa più importante è avere la voglia di lavorare, l’entusiasmo per farlo con i giocatori e per questo chiedo pazienza, perché ci vuole un po’ di tempo. Il Club ha avuto una grande visione per costruire uno stadio importante, un fantastico campo di allenamento e dobbiamo costruire qualcosa di importante in campo. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo, ma vogliamo farcela»

