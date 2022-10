Tottenham, Conte non ci sta: «Tutto ciò che chiedo è onestà»

Le parole di Antonio Conte dopo la decisione del VAR di annullare il gol di Kane nel finale della partita di Champions del Tottenham

Antonio Conte torna sull’episodio del gol annullato dal VAR a Harry Kane nel finale della partita di Champions League del Tottenham con lo Sporting, che ha negato agli inglesi la qualificazione matematica agli ottavi. Di seguito le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del Bournemouth

«Confermo e ripeto, è stata una decisione davvero pessima. Penso che sia impossibile commettere certi errori con il VAR. Rimanere cinque o sei minuti in attesa di una decisione dimostra che c’è confusione in testa… È incredibile. Tutto ciò che chiedo è onestà, ma se sbagli col VAR significa davvero che… Vabbè, non dirò quello che penso. Non è calcio, si tolgono le emozioni».