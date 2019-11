Tottenham, il solito Mourinho! Ecco il gesto al raccattapalle – VIDEO

Tottenham, ecco il simpatico gesto di Mourinho. Il portoghese si congratula con un raccattapalle: ecco il motivo

José Mourinho non si smentisce mai, nel bene e nel male. Il portoghese, come riporta un video postato sulla pagina Twitter del Tottenham, si è congratulato con un raccattapalle per aver messo in campo velocemente il pallone nell’azione che ha portato al pareggio degli Spurs nella gara di ieri.

Successivamente Mou ha fatto i complimenti al ragazzo anche in conferenza stampa: «È stato bravissimo, stava seguendo la partita alla perfezione. Avrei voluto invitarlo nello spogliatoio per festeggiare per era scomparso».