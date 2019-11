Tottenham: la crisi tecnica di Christian Eriksen

Il Tottenham si trova in un momento difficilissimo, con Eriksen che sta accumulando prestazioni negative. Pure contro l’Everton ha fatto male

Eriksen simboleggia il difficile inizio di stagione del Tottenham di Pochettino. Il danese si trova forse nel momento più complicato della sua carriera, e la situazione contrattuale (contratto in scadenza nel 2020) non fa altro che aumentare la discussione su di lui.

Pure contro l’Everton, l’ex Ajax ha disputato una prestazione estremamente negativa. E’ stato il giocatore del match che più spesso ha perso palla (16 volte). Oltre a questo, non ha effettuato alcun dribbling, nessun pallone recuperato e non ha creato occasioni. Il pareggio in extremis dell’Everton ha poi complicato ulteriormente l’umore della squadra.