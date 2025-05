Tottenham Manchester United: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio San Mames la sfida di Europa League Bodo Glimt-Tottenham: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio San Mames di Bilbao si giocherà la finale di Europa League Tottenham Manchester United. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou.

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Hojlund, Fernandes. All. Amorim.

Orario e dove vederla in tv

Tottenham Manchester United si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 21 valida per la finale di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.