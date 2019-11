Tottenham, Mourinho: «Vinciamo per qualificarci, serve una reazione»

José Mourinho, all’esordio in Champions League con il Tottenham, chiede con forza una vittoria alla propria formazione

Il Tottenham non ha una seconda opzione: contro l’Olympiakos serve una vittoria per sognare ancora in Champions League. Ecco la carica di Mourinho, intervenuto a BT Sports, prima della sfida.

«Mi aspetto una reazione straordinaria da parte della squadra e penso che questa sia l’unica cosa importante. Bisogna provare a vincere perchè dobbiamo qualificarci. I nostri tifosi conoscono l’importanza della sfida di questa sera e dobbiamo per forza vincere come abbiamo fatto sabato scorso».