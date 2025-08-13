Tottenham, Romero: «Negli ultimi 20 anni il club è stato vicino al successo. Vincere un altro trofeo sarebbe fantastico»

Tottenham, le parole di Romero sulla prossima stagione degli Spurs e sull’obiettivo di vincere un altro trofeo

Il Tottenham Il Tottenham ha ufficializzato il nuovo capitano della squadra, che raccoglierà l’eredità di Heung-Min Son, recentemente trasferitosi a Los Angeles per proseguire la propria carriera. Il prescelto è Cristian Romero, difensore argentino classe 1998, pronto a guidare la squadra anche sul campo, a partire dalla finale di Supercoppa Europea contro il Paris Saint-Germain in programma questa sera.

«Sono molto felice di essere il capitano del Tottenham, è qualcosa di fantastico per me. È una grande responsabilità. Ho parlato con i compagni e stasera sarà un’altra grande serata per il club, per i giocatori e per i tifosi. Dobbiamo goderci questo momento».

Il difensore argentino ha poi sottolineato l’importanza di iniziare la stagione con una vittoria: «Negli ultimi 20 anni il club a volte è stato vicino al successo. Vincere un altro trofeo all’inizio dell’anno sarebbe fantastico». Con queste parole, Romero evidenzia non solo il suo ruolo da leader, ma anche la continuità e la tradizione del Tottenham, che negli ultimi due decenni ha spesso sfiorato grandi traguardi.

Il neo capitano ha parlato anche dei momenti difficili e dell’importanza di restare uniti: «A volte si attraversano momenti complicati, altre volte si vivono momenti belli e memorabili, ma la cosa più importante è restare uniti. Vogliamo vincere e trasformare questa partita in un’altra grande serata per il club».

Con queste dichiarazioni, Romero lancia un messaggio chiaro: la fascia di capitano non è solo un simbolo, ma rappresenta anche un impegno morale verso i compagni, i tifosi e il club. La sfida contro il PSG sarà la prima occasione per il nuovo capitano di guidare gli Spurs in una partita di livello internazionale e iniziare la stagione con un risultato positivo.

Il Tottenham punta su un leader giovane, energico e determinato, capace di portare esperienza, carattere e qualità tattica in campo. Romero dovrà mantenere alta la concentrazione della squadra, guidando con l’esempio e trasmettendo sicurezza anche nei momenti più delicati della stagione.