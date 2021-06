Tottenham, salta l’accordo con Fonseca: contatti avviati con Gattuso

Salta l’accordo tra Paulo Fonseca e il Tottenham per ragioni fiscali. Avviati i contatti tra la dirigenza degli Spurs e Gennaro Gattuso

Altra puntata della telenovela per la panchina del Tottenham. Dopo il mancato accordo con Antonio Conte, salta anche la trattativa per Paulo Fonseca: grossi problemi fiscali saltati fuori proprio in dirittura d’arrivo.

Come riporta Sky Sport gli Spurs di Fabio Paratici corrono subito ai ripari: già avviati i contatti con Gennaro Gattuso che ha appena rotto il suo accordo con la Fiorentina.