Tottenham individuato l'erede di Son: è un brasiliano del Manchester City. Guardiola non vuole cederlo, lo considera importante per il futuro - Calcio News 24

Tottenham, individuato nella maniera migliore possibile l’erede di Son. Ecco le novità importanti in ottica mercato

Un vuoto da colmare, un’eredità pesantissima da raccogliere che definirà il futuro del club. La partenza di Heung-min Son, che ha salutato il Tottenham dopo anni da capitano e simbolo per iniziare una nuova avventura in MLS con i Los Angeles FC, ha lasciato una voragine tecnica ed emotiva nell’attacco degli Spurs. Come riportato da diverse fonti inglesi, tra cui GivemeSport, la dirigenza del club londinese si è mossa con decisione per trovare un erede all’altezza, e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Savinho, giovane e talentuoso esterno brasiliano di proprietà del Manchester City.

Il profilo del 21enne è esattamente quello che il Tottenham sta cercando: un’ala veloce, abile nel dribbling e capace di creare superiorità numerica, un giocatore in grado di spaccare le partite con la sua imprevedibilità e il suo estro tipicamente brasiliano. Dopo una stagione strepitosa in prestito al Girona, altro club della galassia del City Football Group, Savinho ha dimostrato di essere pronto per il grande salto in Premier League.

Sebbene non sia ancora stata avviata una trattativa formale, l’interesse del club londinese è concreto e la valutazione interna del giocatore è altissima. Savinho è considerato il profilo ideale per aprire una nuova era, per raccogliere il testimone di un’icona come Son e diventare il nuovo punto di riferimento offensivo della squadra.

Tuttavia, la strada per arrivare al brasiliano è tutt’altro che in discesa. L’ostacolo principale ha un nome e un cognome: Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di quello che considera un “investimento a lungo termine” e un pilastro del futuro del club.

Guardiola crede fermamente nel potenziale di Savinho e lo vede come un elemento chiave per la sua squadra. Cederlo, per di più a una diretta rivale in Premier League, sarebbe una mossa strategicamente autolesionista. Di fronte a questa chiusura totale, il Tottenham dovrà presentare un’offerta irrinunciabile per provare a far vacillare le certezze del City. La trattativa è in una fase preliminare, ma una cosa è certa: gli Spurs hanno scelto il loro erede, e faranno di tutto per portarlo a Londra.