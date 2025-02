Tottenham, riecco Vicario dopo 3 mesi: il portiere riparte da dove aveva lasciato: clean sheet contro una squadra di Manchester – VIDEO

Vicario torna in campo dopo l’infortunio di tre mesi e blinda la porta del Tottenham nella vittoria contro il Manchester United: ritorno chiave per gli Spurs

Il Tottenham ritrova Vicario: dopo l’infortunio subito dopo la sfida contro il Manchester City che lo aveva lasciato ai box per tre mesi, il portiere ex di Cagliari ed Empoli è tornato a difendere la porta degli Spurs nel successo contro il Manchester United.

Da Manchester a Manchester, il vice di Donnarumma in nazionale è tornato a far sentire subito la sua importanza con due importanti decisive su Hojlund e Garnacho e non concedendo reti, così come aveva fatto contro i Citizens a fine novembre. Il suo ritorno sarà importante soprattutto in chiave Europa League, ultimo obiettivo a disposizione degli Spurs.