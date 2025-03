Totti esalta Dybala: «Mi assomiglia molto come talento. Real Madrid? Mi avrebbero riempito di soldi, ma alla fine...»

Totti, ex bandiera della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra giallorossa: focalizzandosi molto su Dybala

Francesco Totti, ospite d’eccezione durante ‘Viva el Futbol‘, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra retroscena e opinioni sulla Roma.

LE PAROLE – «Nel 2004 mi avrebbero dato una vagonata di soldi, dopo l’Europeo in Belgio per 9 anni ho sempre avuto tante richieste. Se avessi scelto un’altra squadra sarebbe stato più facile vincere un Pallone d’oro, ma quello che mi ha dato la Roma non me l’avrebbe dato nessuna città. Sono diventato Totti grazie a questo percorso, altrimenti ero uno dei tanti. Non era semplice rimanere qui, ne ho visti di giocatori scarsi passare vicino a me. Dyabala? È il giocatore che più mi somiglia oggi, fatico a trovarne altri in Serie A. Paulo è un talento vero, non solo in Italia. Ai tempi miei c’erano tanti, oggi come lui ce ne sono 5 o 6 al mondo. Uno di questi è Yamal. Dybala ora sta bene, non fa fatica e non si ferma. In Serie A è il più forte, ma ce ne sono troppo pochi in Italia. Nel Brescia una volta giocavano Guardiola e Baggio, oggi nemmeno i nomi si conoscono»