Totti nei guai: l’Antiriciclaggio lo mette nel mirino. Quei bonifici e il gioco d’azzardo

Francesco Totti finisce nel mirino dell’Antiriciclaggio per alcuni bonifici sospetti e non solo: l’ex Roma nei guai

Francesco Totti è finito nel mirino dell’Antiriciclaggio secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

L’Antiriciclaggio ha effettuato alcuni controlli nell’istituto di credito dove l’ex Roma tiene conservate le sue finanze, notando importanti investimenti nelle scommesse. Il primo allarme è suonato ad agosto, dopo un bonifico da ben 80mila euro per una signora di Anzio, con 50mila che nello stesso giorno sono poi “volati” in un conto cointestato con il marito, dipendente del ministero dell’Interno e amico di Totti e sul conto dello stesso consorte.

Già nel 2020 a Totti era stato segnalato un fido da 2,5 milioni di euro per una ristrutturazione e a seguire finiscono sotto osservazione cinque assegni bancari e un bonifico,intestati alla Société financière et d’encaissement (Sfe) con sede a Monte Carlo per 1,305 milioni di euro. La causale? Si parla di “finanziare le giornate che il noto personaggio ama trascorrere nella casa da gioco del Principato”.