Totti nella Hall of Fame: festa prima di Roma-Real. Pronta la nuova maglia – FOTO

Nuova maglia e un altro passo nella storia della Roma per Francesco Totti, pronto ad entrare nella Hall of Fame del club

Francesco Totti entrerà nella Hall of Fame della Roma. Altro passo nella storia per l’ormai ex capitano giallorosso, attuale dirigente romanista. Dopo le mille lacrime in quel 28 maggio 2017, giorno di Roma-Genoa, giorno dell’addio al calcio del Pupone, l’ex numero 10 tornerà sul terreno dell’Olimpico (quasi tutto esaurito) per mettere un altro piede nella storia della Roma. Il Pupone sarà omaggiato dal club con l’ingresso nella Hall of Fame giallorossa che finora conta 27 romanisti.

«Il nostro è naturalmente un riconoscimento al percorso di Francesco con la Roma, al contributo dato in campo e fuori fin dal 1989. Si tratta di un tributo giusto, commisurato alla grandezza di uno tra i più grandi calciatori di ogni epoca» ha detto il presidente della Roma James Pallotta. Pronta una grande festa per il giocatore che ha segnato 307 gol con la sola maglia della Roma. Una storia d’amore che va avanti dal 15 ottobre 1989, da quando Francesco giocò la sua prima partita in giallorosso, contro i Giovanissimi (Roma-Almas 2-0). Pronta anche una speciale maglia sartoriale Hall Of Fame per l’ex numero 10 della Roma. La festa sta per iniziare.