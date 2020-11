Totti Roma, si prepara il ritorno: incontro con Friedkin. Ecco il suo ruolo

Francesco Totti è pronto a fare il suo ritorno alla Roma. C’è stato un primo approccio tra l’ex capitano e i Friedkin. Ecco quale ruolo avrà

Francesco Totti e la Roma non possono stare per così tanto tempo lontani. Se l’idillio tra il capitano e il club giallorosso è stato rotto nel giugno 2019 (tante le incomprensioni con la gestione Pallotta), ora il “Pupone” potrebbe fare ritorno a casa nell’era Friedkin.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato già un primo incontro tra Totti e i Friedkin, propiziato dal CEO Fienga. All’orizzonte per Totti ci sarebbe un ruolo operativo, non solo di rappresentanza: via dunque alla stagione del direttore tecnico, bandiera sì, ma con una forte influenza sul progetto.